Т ежка катастрофа затвори пътя Бели извор - Враца в неделя сутринта.

Челно са се ударили лек автомобил и автовоз. След удара колата се завърта и се удря в друг автомобил. Тежко ранени бяха трима души, а шофьорът на единия автомобил - турски гражданин, е починал, предаде БГНЕС.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.