А лбена, която пострада тежко при катастрофата по време на планинското изкачване „Аладжа манастир“, е стабилизирана. Тя диша самостоятелно и е в съзнание. Новината сподели Николай Попов – бащата на загиналата при катастрофата край плевенското село Телиш 12-годишна Сияна.

„Благодаря на лекарите от МБАЛ ‘Света Анна’ – Варна, за всеотдайните грижи. Огромна признателност и към всички, които дариха кръв, за да спасят един млад живот“, написа Попов във „Фейсбук“.

„Предстои дълъг процес на възстановяване. Ние ще окажем пълна подкрепа с всички сили и възможности“, допълни той.