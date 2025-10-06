С тана ясно коя е тежко пострадалата жена от смъртоносното рали - Албена Станчева е на 27 години, самотна майка на момиченце на 3 години. Това написа във Фейсбук профила си бащата на загиналата в катастрофа край плевенското село Телиш Сияна - Николай Попов.

В момента Албена е в критично състояние в болницата във Варна.

"Интубирана, с ампутиран крак. Предстоят ѝ много операции. Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ…", пише още той.

Пилотът Нейко Нейков ще бъде освободен от ареста, съобщиха от пресцентъра на варненската окръжна прокуратура. Той не успя да вземе завоя и се вряза в хора от публиката по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир и един човек загина.

Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата. Кръвната проба за наркотици, взета от пилота е отрицателна, съобщи БНР.

Припомняме, че полевият тест, взет на място в неделя, беше отрицателен за алкохол, но положителен за амфетамин. Така съмнението за взет наркотик отпада.

