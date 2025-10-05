К ола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал, информира NOVA.

След като е изпуснал завой, състезателен автомобил с водач Нейко Нейков е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.

Поради силата на удара най-малко осем зрители са пострадали, а медицински екипи незабавно са оказали помощ на място. Разследването на причините за инцидента продължава.

Загиналият мъж е бил на 60 години, а последната информация е, че 27-годишна жена е в реанимация и животът ѝ е в опасност. 39-годишен мъж е в ортопедичното отделение след фрактура на глезена.

Броят на ранените, според последната информация, продължава да расте, а ранени хора все още пристигат в местната болница , съобщиха от полицията. До момента са регистрирани осем ранени, като медицинските екипи все още се затрудняват да лекуват всички участници в инцидента .

Разследването на точните обстоятелства около инцидента продължава.

Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир.