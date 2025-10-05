Р али състезателя, който в неделя помля хора в публиката, уби чавек, а остави много тежко ранени., е бил друсан.

Дал е положителна проба за наркотици, информира NOVA.

ТРАГЕДИЯ: Рали автомобил излетя от пътя, загина човек, много са ранените!

Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна.

В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.

В изявление пред медиите главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция“ - Варна уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

„Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР“, потвърди още инспекторът.

От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел „Охранителна полиция“, разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе.

Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.

Междувременно "Варненско утро" уточни, че зрителите по трасето са били предупреждавани няколко пъти, тъй като са били в забранена зона до шосето, но са се укривали в храстите, пренебрегвайки разпоредбите.

Ралито е прекратено, добави Кристиян Димитров, директор на дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Надпреварата е посветена на паметта на бившия автомобилен състезател Тодор Славов, който загина трагично през юни 2015 година по време на рали „Твърдица-Елена“.