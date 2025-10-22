З аподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково и баща му били с ограничителни заповеди. Те нямали право да посещават семейството си и били с психически заболявания, съобщи NOVA.

ИЗВЪНРЕДНО: Младеж застреля цялото си семейство!

Припомняме, че по първоначална информация 25-годишният Фахри Салим уби собствените си майка, леля и 13-годишна сестра с незаконна ловна пушка и ги запали. Прострелян беше и 7-годишният му брат, който оцеля. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че бил ранен в седалищната област. Сетил се, че не трябва да влезе в къщата до дома му, защото брат му може да убие и съседите, и отишъл да подаде сигнал през няколко къщи.

ОБРАТ: Мистерия с оръжието на бруталното тройно убийство в Бургаско, не е на чичото Кемал! (ВИДЕО)

По думите на бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед семейството има още една дъщеря, която в момента на убийството била в Германия. „От април във фамилията имало много проблеми. „Майката често идваше при мен и питаше какво да прави. Казваше, че повече не може да стои в къщата си. Много често отиваше в Айтос с двете си деца при своите родители”, казва Ахмед. Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал и ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.

СПИПАХА ТРОЙНИЯ УБИЕЦ: Мъжът ги изпотрепал с ловна пушка! (СНИМКА)

Бившият кмет на Община Руен подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си. Семейният дом, който беше запален, продължава да е под полицейска охрана.