П ушката, с която бе извършено тройното убийство в руенското село Люляково в Бургаска облас, не е на чичото на килъра - Кемал. Самият Кемал проговори пред "Флагман", минути след като приключи разпитът му пред криминалисти.

Пред разследващите той бил категоричен: „Моята пушка си е в сейфа, никой не я е пипал.”. По думите на Кемал, бащата на Фахри бил у дома му сутринта във вторник и разбрал от интернет какво се е случило с цялото му семейство. Той бил вцепенен от ужас. Ето какво разказа Кемал:

Около 10 часа във вторник по разследването се установи, че чичото на масовия убиец Фахри Мустафа е ловец, а трите жертви са екзекутирани точно с ловна пушка. Заради това, съмненията бяха, че 25-годишният младеж е откраднал оръжието от Кемал. Но тази хипотеза не се потвърди.

В Люляково всеки втори мъж е ловец и убиецът може да е откраднал нечия друга пушка, коментираха пред "Флагман" местни жители.

Самият Фахри дал няколко различни обяснения за това къде е оръжието от екзекуцията на семейството му. Всяко едно от твърденията му в момента се проверява. Дори и без оръжието на убийството обаче той е „закован” - освен от самопризнания и от показанията на 7-годишното му братче, което подробно е разказало какво се е случило в къщата на ужасите снощи.

Ключова по досъдебното производство ще бъде съдебно-психиатричната експертиза, която ще покаже дали Фахри е бил вменяем. В Люляково всички са категорични, че няма как човек, който има психично заболяване да измисли подобен сценарий за убийство и прикриването му. Килърът ще бъде разпитан от психолози в рамките на днешния ден за първоначално становище.

В същото време стана ясно, че малкото му братче е в болница в добро общо състояние и ще остане под лекарско наблюдение още няколко дни. След това то ще бъде настанено при баба си и дядо си по майчина линия в Айтос.

Вече са предприети мерки да посещава детски психолог и да му се окаже нужната социална подкрепа след ужаса, който е видяло с очите си. Момченцето на практика е пряк очевидец на убийството на сестра си, майка си и леля си. Само късметът го е спасил от това да бъде четвъртата жертва.