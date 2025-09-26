Ш еф преби работника си в стопански двор в Разградско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 25 септември след скандал в село Раковски.

Спорът е станал между двама мъже - 56-годишен от Разград и 48-годишен от село Точилари. По-възрастният от мъжете е нанесъл удари с юмруци върху другия, който е негов работник в стопанството, предаде Dariknews.

Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград. За случая е уведомена "Инспекцията по труда".

Работодателят е задържан и по случая се води разследване.