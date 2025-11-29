О бвинените за смъртта на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан вече са четирима. Досега прокуратурата беше повдигнала обвинения за умишлено убийство срещу трима млади мъже на възраст между 22 и 26 години, всички от област Кърджали. Вчера към тях е добавен и четвърти обвиняем.

УЖАС В МАДАН: Син на бизнесмен пребит, прострелян и хвърлен в река!

Младият мъж бе открит в сряда в коритото на реката до бившия „Винпром“ на ул. „Перелик“, на изхода на Мадан в посока Златоград. Разследването сочи, че смъртта е настъпила след тежък побой, възникнал при сблъсък между две групи от общо над 14 души. По информация на разследващите част от участниците тренират ММА, а двама от тях имат стари условни присъди.

Искане за постоянен арест и множество експертизи

Окръжната прокуратура – Смолян е внесла искане в съда и за четиримата обвиняеми да бъде наложена мярка „задържане под стража“. По време на заседанието се очаква да бъдат изнесени повече подробности за ролята на новопривлечения обвиняем и за хода на разследването.

„Делото е на 48 часа и вече има над 300 страници материали. Внесли сме искане в съда за задържане и на четиримата. Извършеното е много и предстоят още действия. Назначена е тройна медицинска експертиза, още пет медицински, множество ДНК, лицево-идентификационни и други експертизи“, посочи наблюдаващият прокурор Илиев. Той подчерта, че причината за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма, но се въздържа от детайли преди експертното заключение.

Как се е стигнало до трагедията

Конфликтът е възникнал заради 20-годишно момиче от област Смолян, което е получавало нежелани съобщения от Кабаджов. Приятелят ѝ – млад мъж от Кърджали, поискал от него да прекрати контактите. Последвали скандал, заплахи и уговорка за среща, на която и двете страни пристигнали с придружители.

Сблъсъкът ескалира в бой, при който групите се претъркулват по стръмен склон към по-ниска улица. Там побоят продължава още по-агресивно. Пострадалият изпада в безпомощно състояние, но ударите не спират. При опит да се изправи той губи равновесие и пада от около 15 метра в речното корито.

След инцидента групата от осем души, пристигнала в Мадан с микробус „Мерцедес Спринтер“, се опитва да избяга, но е блокирана от полицията в района на село Бял извор. Всички са задържани. Единият от тях е дал положителна проба за кокаин.

Кой е жертвата

Костадин Кабаджов е син на местния бизнесмен и бивш общински съветник от партия „Лидер“ - Костадин Кабаджов. Семейството стопанисва бензиностанция, заведение и хотел в Мадан.

Предстои съдебно решение

Защитата на обвиняемите настоява те да бъдат освободени под домашен арест. Окръжният съд – Смолян ще се произнесе по мярката за неотклонение по-късно в събота. Заседанието се провежда при закрити врати, писа marica.bg.