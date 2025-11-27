Ж естоко убийство на млад мъж разтърси Мадан. Kъcнo вечерта в сряда, 26 ноември, в родопския град е oтĸpит мъpтъв 23-гoдишен мъж, син на местен бизнесмен.

Тялото на Костадин Кабаджов, чийто баща е собственик на хотел и бензиностанция, е било изхвърлено в реката край града. Около 22.12 ч. е получен сигнал на 112. Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, поясняват от МВР.

По първоначална информация, преди да бъде хвърлен във водата, е бил жестоко пребит и прострелян с няколко куршума. При извършения оглед е установено, че по главата му има множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой.

По неофициална информация след преследване от полицията по случая са задържани осем души край Ардино, които са предадени на разследващите в Смолян.

Според непотвърдени данни убийството е станало след конфликт заради момиче. Жертвата е пътувала с кола, когато нападателите хвърлят камък пред автомобила му, за да спре. След като е слязъл, е започнал побой, младежът е побягнал към реката, където е паднал, а извършителите са продължили с ударите, докато го умъртвят.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването, писа bgonair.bg.