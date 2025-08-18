34-годишната учителка Али Бардфийлд от Маунт Зайън, Илинойс, превърна семейния си дом в сцена на ужасяващо престъпление, след като изнасили 11-годишен ученик, когото примамвала с „срещи за игра“.

Женената за строителен работник Бардфийлд целунала момчето, съблекла го и правила секс с него в леглото, което споделя с партньора си. Скандалът се разкри, след като родителите на детето забелязали странно поведение и проверили телефона му.

Тайни съобщения и парични преводи

Бардфийлд заливала момчето с внимание, изпращайки му $700 през приложение и разменяйки голи снимки чрез Snapchat.

Родителите открили, че синът им е бил в дома на учителката, след като проверили социалните му медии. Шокирани, те видели снимки на детето си с Бардфийлд в нейния дом. Когато го попитали за текстовите съобщения, момчето разкрило ужасяващата истина.

Клопка с подслушване разкрива всичко

Майката на жертвата го завела в болница, където бил приложен комплект за изнасилване през април 2024 г. Полицията и семейството организирали план за изобличаване на Бардфийлд.

Момчето изпратило съобщение: „Обичам те и ми липсваш, Али. Когато се върна, ще видя дали мога да дойда.“

Тя отговорила: „Винаги си добре дошла. И аз те обичам и ми липсваш.“ По-късно, в подслушан разговор, Бардфийлд потвърдила, че „тръбите ѝ са вързани“ и се съгласила да „го направят отново“.

Признание и тежка присъда

Бардфийлд, заместващ учител, се призна за виновна в хищническо престъпление срещу непълнолетен. Уволнена е незабавно след разкритията. Полицията в Маунт Зайън заяви: „Тези обвинения са шокиращи, особено когато извършителят е на доверена позиция.“

Училището подчерта, че безопасността на учениците е приоритет и сътрудничи с властите.На 25 септември Бардфийлд ще получи присъда, която може да достигне 40 години затвор, вместо максималните 60, след споразумение с прокурорите. Случаят оставя общността в шок, докато семейството на жертвата се бори с травмата от предателството.