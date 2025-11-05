Н еизвестен засега мъж преби три кучета, които пазят стадо кози във ферма край благоевградското село Покровник. Сигнал за пребитите животни е подаден снощи около 21:10 часа в 01 РУ-Благоевград от техния стопанин. Той отишъл да нагледа стоката си, която отглежда в близост до складова база край населеното място. Животновъдът открил пребити трите си овчарски кучета.

От пристигналите на място полицейски служители са установени множество телесни наранявания по две от четириногите, които са транспортирани по спешност до кучешкия приют на Община Благоевград за последващо лечение. Раните им са обработени веднага, двете кучета ще останат под наблюдение в приюта.

Работата по случая продължава, като се установява съпричастността към извършеното деяние на 68-годишен жител на същото село. За случая е уведомена Районна прокуратура -Благоевград и е образувано досъдебно производство.

"Някой е прекалил с омразата си към животните. Дано го заловят и си понесе наказанието. Според разследващите кучетата са бити с тояга. Те са винаги вързани, стопанинът им не ги пуска да се движат свободно", коментираха жители на село Покровник.

Владимир Симеонов