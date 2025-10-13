Р утинна дейност като зареждане на самолет с керосин се превърна в ужас за наземните работници на летище Далас Форт-Уърт в Тексас.

Опитът на работник да зареди самолет с гориво се обърква ужасно и изправя на нокти летищните служби.

Видеото, публикувано в Instagram в събота, разказва цялата история и започва с работник, стоящ до самолет American Eagle, паркиран на изход в Терминал Е на летище Далас Форт-Уърт в Тексас.

Работникът обаче губи контрол върху дюзата,огромният маркуч изскача, а реактивното гориво се разпръсква навсякъде.

Работникът бързо се измъква, докато почиства горивото от лицето си... но след това се връща, за да се опита да спре горивната система.

Говорител на American Airlines, която управлява American Eagle, заявява пред журналисти: „Разглеждаме инцидента на летището и действията на изпълнителя на зареждането с гориво и работихме заедно по почистването съгласно процедурата.“

Служители на летището заявиха, че инфраструктурата им за ограничаване на разлива е успяла да спре потока на гориво и са почистили бъркотията.

*Източник: TMZ