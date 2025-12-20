М омиче на 18 години загина сутринта в събота при катастрофа край село Казашко, съобщиха за БТА от полицията във Варна. Инцидентът е станал около 8:30 часа.

Момичето е пътувало в посока Варна. В района на селото то е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в тежкотоварен камион. По първоначални данни в района е имало мъгла, а пътят е бил влажен, предаде кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева.

Младата жена, която има шофьорска книжка от май тази година, е загинала на място. Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента движението по Крайезерния път е ограничено и автомобилите се пренасочват. Работата по случая продължава.