С тадо крави излезе на пътя и предизвика катастрофа в района на Гурково.

Инцидентът се случи около 20.00 часа в четвъртък.

От полицията в Стара Загора уточняват, че лек автомобил "Мерцедес", управляван от 21-годишен мъж, е блъснал крава на пътя, след като внезапно на пътното платно излязло стадо.

Колата се блъска в едно от животните, излиза в дясно по посоката си на движението и се блъска в крайпътна канавка.

В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена, предаде БГНЕС.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Образувано е досъдебно производство. Нанесени са материални щети.