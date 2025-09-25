У жас разтърси София.

Слушатели на БНР съобщиха, че е спряно движението на метровлаковете от НДК до Горна баня.

Според неофициална информация човек е скочил на релсите. Изваден е от охраната с наранявания, информира БНР.

В 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигат екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен".

В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

·линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“

·линия 2: „НДК“ – „Витоша“

Около час лед инцидента, движението на метрото е напълно възстановено, потвърди за БНР директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.

