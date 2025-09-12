А пелативният съд във Велико Търново ще разгледа в петък мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побоя над директора на полицията в Русе - старши комисар Николай Кожухаров.

Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10 часа днес, като за всеки от задържаните ще има отделно разглеждане, уточнява Радио Велико Търново. Последно ще бъде разглеждана мярката на непълнолетния ученик и тя ще бъде при закрити врати, каквито са изискванията на закона.

На 6 септември Окръжният съд в Русе наложи и на четиримата младежи най-строгата мярка - "задържане под стража". Обвиненията им са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител, а в мотивите се изтъква, че има опасност те да се укрият, или да извършат друго тежко престъпление.