45-годишна жена, майка на три деца е убита през нощта на ул. „Цар Симеон“ в София. Извършителят е бивш приятел на жената, а убийството е извършено в денонощния магазин, който е нейна собственост, потвърдиха от столичната полиция.

Търговският обект се намира в близост до пресечката с ул. „Инж. Иван Иванов“, а жертвата е била на работа през нощта. Мъжът я посетил в малките часове. Между двамата възникнал конфликт, при което той извадил пистолет и я застрелял хладнокръвно. Криминалистите са озадачени от факта, че четрътият изтрел в главата е контролен, т.е. мъжът е целял смъртта й на 100%. След стрелбата е избягал и се укрива. От МВР имат информация кой е и го издирват.

Тялото на жертвата е открито от майка й, която отишла сутринта в магазина, след като не успяла да се свърже с нея по телефона. Тя е подала и сигнал в полицията за убийството. Застреляната жена е позната в района, отворила е денонощния магазин за алкохол и цигари през 2021 г. Към онзи момент още е била в добри отношения с убиеца си, твърдят запознати.