П ортиер в столична данъчна служба и бивш тв водещ от пернишка кабеларка е задържан, след като мастурбирал пред осмокласничка в квартал „Люлин“. Срещу 38-годишния Кристиан е повдигнато обвинение от Софийската районна прокуратура. Мъжът демонстративно е разкопчал панталона си и започнал да мастурбира пред непълнолетното момиче.

Извратенякът причакал девойчето в една от детските площадки в междублоковото пространство на 22 октомври около 12.45 часа.

Разгонен

От прокуратурата ще поискат от съда налагане на постоянен арест на мъжа, за когото има и други сигнали за публично онаниране пред деца в София. Жители на столицата твърдят, че същият мъж се е опитал да заговори и хване момиче от 8-и клас на бул. „Шипченски проход“. Детето отивало на уроци само и едва успяло да се отскубне от разгонения тип. Впоследствие стана ясно, че сексуалният маниак е портиер в данъчната служба в столичния район "Изгрев". Стана известно още, че преди години Кристиан е работил като водещ в кабелна телевизия с чалга насоченост в Перник.

Отстранен

Това се разбра от пост на кмета на района Делян Георгиев във Фейсбук. Той публикува позиция на районната администрация на "Изгрев" във връзка с информацията за мъж, който притеснява млади момичета и извършва непристойни действия на публични места в различни части на София. "Според информацията служителят, работещ като портиер в сградата на ул. "А.П. Чехов" 16А, където се помещава данъчната служба, е задържан за 72 часа с обвинения за хулиганство. Районната администрация на "Изгрев" категорично се разграничава от действията на всяко лице - служител, което с поведението си уронва престижа и доброто име на институцията, нарушава законите на страната и/или трайно установените морално-етични норми в обществото“, пише управникът. Георгиев добави, че служителят е административно отстранен от работа за неопределено време, въпреки че предстои водене на следствие и доказване или отхвърляне на вината му.