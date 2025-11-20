Д вама мъже са задържани за извършване на въоръжен грабеж над 15-годишно момче в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 20:00 часа снощи, по първоначални данни неизвестен мъж е заплашил младежа с пистолет и му е отнел телефона, след което е напуснал мястото.

От полицията са организирани заградителни и издирвателни мероприятия, в хода на операцията е спрян лек автомобил БМВ, управляван от 29-годишен без свидетелство за управление.

Той е проверен за употреба на наркотични вещества, тестът е дал положителен резултат за употреба на метамфетамин и амфетамин.

В автомобила е установен и пътник, чието описание съответства на издирвания за грабежа. При извършения обиск 26-годишният мъж, криминално проявен, доброволно предава пистолет и мобилен телефон – предмети на престъплението.

Работата по изясняване и документиране на престъпната дейност продължава.

Източник: БТА