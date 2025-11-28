Ч етирима мъже - на 37, 69, 48 и 18 години, са задържани след постъпил сигнал за отвличане на жена и грабеж в Николаево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът е получен в четвъртък в полицейския участък в Гурково при Районно управление - Казанлък.

Мъжът, подал сигнала, е заявил, че на същия ден на улица в Николаево четирима негови познати са отвлекли 34-годишна жена. Подателят на сигнала е казал още, че единият от мъжете, след употреба на сила, му е откраднал 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане, както и златен ланец от жената.

Полицаите са намерили четиримата мъже в Стара Загора. У тях са намерени откраднатите вещи, като те са ги предали с протокол за доброволно предаване.

Жената също е установена и се намира при близките си, уточниха за БТА от полицията.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.