П олицията задържа двама мъже, нападнали и ограбили 28-годишен сириец.

Сигналът за престъплението е подаден от потърпевшия около 18:30 часа на 21 ноември.

По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до кв. „Лозенец“, автомобилът преминал през кв. „Христо Ботев“, където шофьорът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му взел около 2000 лева, а след това заедно с водача го пребил извън таксито.

Като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

Работата по случая продължава.

Източник: NOVA