Ж ена е с опасност за живота след катастрофа с електрическа триколка.

Пострадалата е на 66 години, а инцидентът е станал в село Загражден, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигналът е постъпил в полицията вчера в 15:50 часа.

Установено е, че инцидентът е станал, когато жената не е спряла на знак „Стоп“ и е ускорила движението си по наклонена улица. Блъснала се в правилно движещ се по път с предимство лек автомобил „Сузуки“, управляван от 42-годишен. Жената е паднала на пътното платно и е наранила главата си, допълват от полицията.

Тя е настанена за лечение в болница в Плевен, с опасност за живота, с фрактура на единия крак и черепна травма, пише БТА.

Тестовете на шофьора на лекия автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни.