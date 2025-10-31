Над 20 000 устройства с Black Friday намаления във Flip.bg през ноември. Цял месец отстъпки на вече ниски цени на смартфони, лаптопи, таблети и смарт часовници – с премиум модели като iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro Max сред топ предложенията.

Над 20 000 продукта ще бъдат налични във Flip.bg за Black Friday, 4 пъти повече от миналогодишното издание на кампанията

Предложения за смартфони, таблети, лаптопи и смарт часовници с всички предимства, предлагани от платформата

До -600 лв. / -307 € отстъпки по време на кампанията

Flip.bg дава официален старт на своя Black Friday 2025 – планиран като най-дългата и най-мащабна кампания на компанията от влизането й на българския пазар. Тази година тя се провежда в периода 31 октомври – 30 ноември включително и в нея ще бъдат налични над 20 000 продукта на специална Black Friday оферта *. През целия месец ноември платформата за реновирана електроника ще предлага отстъпки до -600 лв. / -307 € на устройства от водещи брандове, включително Apple, Samsung и Huawei.

За своя четвърти Black Friday в България Flip.bg са осигурили богата продуктова селекция, с 4 пъти повече продукти спрямо миналата година, за да се отговори на все по-високия интерес към реновираната електроника.

Какви топ Black Friday 2025 предложения има Flip.bg в различните продуктови категории:

Смартфони

iPhone 15 Pro 128 GB , много добро състояние, Black Friday цена 1,279.99 лв. / 654.45€

, много добро състояние, Black Friday цена 1,279.99 лв. / 654.45€ iPhone 16 Pro Max 256 GB , много добро състояние, Black Friday цена 1,839.99 лв. / 940.77€

Таблети

iPad 10.2” (2021) 9 th Gen 64 GB, много добро състояние, Black Friday цена 349.99 лв. / 178.95€

th Gen 64 GB, много добро състояние, Black Friday цена 349.99 лв. / 178.95€ iPad Air 4 10.9” (2020) 4 th Gen Wifi 64 GB, много добро състояние, Black Friday цена 549.99 лв. / 281.21€

Смарт часовници

Watch Series 9 2023, GPS, Aluminium 45mm, много добро състояние, Black Friday цена 429.99 лв. / 219.85€

много добро състояние, Black Friday цена 429.99 лв. / 219.85€ Watch Ultra 2022, GPS + Cellular, Titanium 49mm , много добро състояние, Black Friday цена 669.99 лв. / 342.56€

Лаптопи

MacBook Air 13″ 2020, M1 8 Cores, 8 GB, 7 core GPU 256 GB , много добро състояние, Black Friday цена 999.99 лв. / 511.29€

, много добро състояние, Black Friday цена 999.99 лв. / 511.29€ MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i7 2.6 GHz, 16 GB, AMD Radeon Pro 5300M 512 GB , много добро състояние, Black Friday цена 1,259.99 лв. / 644.22€

Приоритет за Flip.bg са качеството и достъпността, както и първокласното потребителско изживяване. Всяко едно от предлаганите за Black Friday 2025 устройства не само е с намаление на вече ниска цена, но и идва с множество предимства, акумулиращи добавена стойност: обновяване по най-високи стандарти чрез строг технически процес на проверка, ремонт и почистване на хардуер и софтуер, включващ 67 специализирани теста, 24 месеца гаранция, 30-дневна политика за безплатно връщане, бърза доставка, специално изработена кутия с нови кабели за зареждане и за някои модели с опционална нова батерия от трета страна. За кампанията са налични и различни опции за плащане, включително вноски с 0% лихва при изплащане в рамките на 6 или 10 месеца.

„Black Friday е добре познато търговско събитие, което потребителите очакват и за което предварително се подготвят. Резултатите от миналогодишната кампания – 36% ръст на продажбите – показват, че все повече хора избират Flip като умен и отговорен начин за покупка на техника. Друга тенденция е търсенето на най-новите и висок клас модели устройства, за което също сме подготвени и тази година сред топ предложенията ни за Black Friday са iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro Max. Разширяваме обхвата на кампанията, включвайки в нея още повече продукти, още по-добри цени и още повече време за избор“, казва Вера Петрова, управител на Flip.bg.

За Black Friday платформата не само отговаря на актуалните потребителски очаквания, но и увеличава въздействието на мисията си за опазване на околната среда чрез стимулиране на отговорни към природата и устойчиви потребителски навици. Все повече хора разбират, че висококачествената техника не трябва задължително да е нова, за да бъде надеждна, и Flip.bg помага тази промяна да е лесна, сигурна и достъпна.

Flip напомня, че офертите за Black Friday се изчерпват бързо, като резултатите от предишни години показват, че по време на кампанията някои от моделите са били изкупени за по-малко от десет минути.

*Цените Black Friday ще са видни и актуални от сутринта на 31.10.2025 г. след началото на кампанията до нейния край на 30.11.2025 г. или до изчерпване на специално определените за нея количества.