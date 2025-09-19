И звестният репортер Борислав Борисов и голям фен на Лудогорец коментира пред „Мач Телеграф“ предстоящата среща на тима с Левски на „Георги Аспарухов“. Той е на мнение, че равенството ще е по-скоро успех за разградчани. „Ще бъде интригуващ двубой. Според мен няма да има победител в този мач. Стадиона ще е пълен до дупка. Феновете на Левски отново ще са зад отбора си. Това със сигурност ще повлияе на футболистите на терена. Левски е в страхотен възход към момента. Това не може да се отрече. Колкото до Лудогорец, бих казал, че шампионите не са в оптимална форма".

"Мисля, че дори равенството би било добре дошло за Лудогорец, предвид ситуацията. Не сме в добро състояние. Трудно Лудогорец може да стигне до успех в този мач. Със сигурност и двубойте в Лига Европа ще окажат влияние. На разградчани програмата е по-тежка от тази на Левски. „Сините“ няма да играят през няколко дни и ще имат повече време за възстановяване след даден двубой. Те ще се концентрират изцяло върху първенството. За Лудогорец по всяка вероятност родния шампионат ще остане на по-заден план. Чакат ги много сериозни мачове в Европа, а в крайна сметка там са парите и свежите средства. В последните мачове Лудогорец не показа познатото на всички ни ниво. Не успяха да победят на „Лаута“, завършвайки с Локо Пд наравно 1:1. Според мен липсва човек, който да бележи. Разчита се много на халфовата линия. Не мисля, че треньорът е променил особено много схемата на игра от предишния сезон. Той няма вина за по-слабата форма на отбора. Сякаш Лудогорец в момента не играят колективно. Има спад след продажбата на Пьотровски. Той беше много важна фигура за отбора“, заяви той.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

