Ботев Пд започна кошмарно сезона. Това се отнася, както цялостно, така и особено много в домакинските мачове. Дотук от 4 срещи на „Колежа” „жълто-черните” измъкнаха само една точка. Това се случи срещу един друг сериозно закъсал тим като тях – ЦСКА. В първия кръг мачът между двата отбора под тепетата завърши 1:1. След това играчите на Николай Киров катастрофираха тежко вкъщи срещу Арда (0:5), а паднаха и от Локомотив Сф и Монтана с по 0:1. Този лош старт у дома не е нещо невиждано в историята на клуба и се случва за 4-и път. Толкова са сезоните без победа в първите 4 домакинства. Освен сегашния, това се е случило още през 1953-а, 2002/03 и 2009/10. От тези трите най-неприятно е началото през 2002/03, защото тогава тимът не печели дори и петото домакинство за сезона. Първият успех идва едва в последния есенен кръг – с 5:1 с Добруджа. Така, ако Ботев Пд не победи ЦСКА 1948 днес, антирекордът отпреди 23 години ще бъде изравнен. През 1953-а успехът идва при петия опит с 4:0 над Спартак Пл, като неприятното тогава е, че до него има домакински загуби срещу двата съперника, които днес са минават за най-големите врагове на „канарчетата” – Левски и Локомотив Пд (виж статистиката).

През 2009-а пък именно успех над „смърфовете” сложи край на лошата серия. Той бе с 1:0 с гол на Емануеле Морини – един от многото италианци в онзи състав, воден от Енрико Пичони. Неприятното е, че и през 1953-а, и през 2009/10 след лошите домакински стартове Ботев Пд изпадна. Но пък при най-дългата серия – тази с петте неуспеха в първите 5 домакинства през 2002/03 все пак успя да се спаси. Не защото заигра кой знае колко по-добре впоследствие, а защото тогава имаше поне два по-слаби отбора в елитната група – Рилски спортист и Добруджа. Именно те поеха към Втора дивизия, което спомогна „жълто-черните” да оцелеят. Това обаче само удължи агонията им и второто изпадане в ерата „Христолов” се случи през следващия сезон.

Още четете в днешния брой на вестник "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX