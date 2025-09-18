Р ъководството на Ботев Пловдив официално внесе писмо с искане за промяна на началния час на предстоящото дерби срещу Левски. Документът бе подаден рано сутринта на 18 септември (четвъртък).

По-късно през деня от БФC излязоха с позиция, в която категорично отхвърлиха предложението на пловдивския клуб. От централата подчертаха, че в крайна сметка домакинството на пловдивчани е насрочено за 30 септември (вторник) от 17:30 часа и ще трябва да се изиграе тогава.

Публикуваме част от писмото на Ботев Пловдив:

"След извършена справка в редица европейски държави, се установява, че множество мачове от първите им лиги и национални купи се провеждат в едни и същи дни и часове със срещи от Шампионска лига", пишат от "Колежа".

"Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Левски“ София е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч. Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна", написаха пък веднага от Бояна.