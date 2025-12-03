Ф еновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив ще изразят своята подкрепа за Любослав Пенев в 9-ата минута на предстоящия мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

Този жест е продиктуван от наскоро оповестената новина, че легендарният футболист и треньор отново се бори с тежко онкологично заболяване.

Изборът на деветата минута символизира номера "9", който Пенев носи през по-голямата част от своята кариера. Двубоят е днес от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Вчера в началото на двубоя между Арда и Ботев Пловдив в Кърджали феновете по трибуните скандираха името на Любослав Пенев.

За привържениците на ЦСКА и Локомотив Пловдив личността на Ел Голеадор има по-различно значение, тъй като е водил и двата тима.

Треньорът е в момента в клиника в Германия.