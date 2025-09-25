Х ристо Янев поема „армейците“ за трети път, след като води отбора през сезон 2015/16 и в началото на 2016/17, както и за кратко през май 2018 г. До назначаването на доскорошния треньор на Ботев Bpаца се стигна, след като стана ясно, че фаворитът на легендата Христо Стоичков за нов наставник, Дан Петреску, има здравословни проблеми и няма как да поеме ЦСКА поне до зимата. Заради това търсенето на нов наставник спря мигновено, като изборът падна върху Христо Янев – любимец на феновете и носител на Купа на България като треньор за 2016 г. Но има и условия.

Договорът му с ЦСКА е до края на сезона. Янев обаче се е разбрал с шефовете, че ако нещата не потръгнат, през зимата ще си тръгне без никакви претенции от клуба. Ако обаче в края на кампанията Янев е класирал „червените“ в Европа, без значение дали е през първенството или Купата на България, то той ще получи нов договор за още един сезон, т.е. до лятото на 2027 г.

