„Изказахме подкрепа към футболиста и част от националния отбор Светослав Вуцов и му предложихме, ако има нужда от помощ - юридическа и физическа. Това ни е работата. Не сме взели страна по казуса, призовахме да се вземат адекватни решения и казусът да бъде разрешен, за да може един от младите и талантливи футболисти да продължи да помага на националния отбор“, коментира капитанът на Локомотив Пд Димитър Илиев. Той е и заместник-председател на Асоциацията на българските футболисти, която застана зад Вуцов. Организацията дори поиска да се въведе етичен кодекс, който да бъде подписан.

„Аз се чух с него (б.р. Светослав Вуцов), насрочена е втора среща. Надявам се казусът да бъде разрешен. Това негово решение не е взето без причина, трябва да седнат и двете страни да избистрят каква точно е истината и ако има такова отношение, за което той казва и аз съм абсолютно сигурен, че е така, трябва да се вземат решения в благото на националния отбор. В най-кратки срокове да се вземат адекватни решения“, категоричен бе Илиев пред БНТ.

„Щом Левски, Вуцов и хората от БФC не са дали официално изявление, аз съм длъжен да се съобразя. Не съм аз този, който трябва да изкарва информация в публичното пространство. Когато се вземе решение - след тази втора среща, предполагам ще има изявление. Ние като Асоциация сме длъжни, при подобни казуси, да застанем и да се борим за правата на футболистите. Това е нашата цел – да намаляваме такива конфликти. В миналото е имало такива ситуации, когато не се третира както трябва един футболист, имало е случаи на жива подигравка. За нас най-важното е когато има подписан договор между футболист и клуб да браним честа на отбора, но и искаме ръководителите на клуба да ни уважават. Без футболистите целият бизнес „Футбол“ няма да съществува“, добави опитният футболист.

„Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение към себе си. Преди беше много по-зле положението, клубът, ако реши, те праща във втория отбор, тренираш на лоши терени. Това вече е редуцирано. Сега футболистите са много по-защитени. Във футбола, а и не само, навсякъде, когато усетиш, че има лично отношение не справедливо отношение е трудно да го преглътнеш. Самата обстановка трябва да е подчинена на морал и еднакво отношение към всеки един футболист. Трябва да има диалог“, отчете той.