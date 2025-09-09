Ивелин Попов се раздели с Ботев Пд като формулировката е, че двете страни късат по взаимно съгласие. По информация на в. „Мач Телеграф“, Попето е бил недоволен от статута си при „канарчетата“ в последно време. Той дори загуби титулярното си място и в последния двубоя с Лудогорец влезе за 9 минути в края. Попето вече не се ползвал и с ролята си на лидер в лицето на ръководството на клуба.

В основата на неформалното понижение е Тодор Неделев, който бе привлечен от Лудогорец в началото на сезона. Магьосникът от Белозем е любимият футболист на собственика Илиян Филипов, който не криел пристрастията си към Неделев, а това съответно пратило Попето в ъгъла и намалило влиянието му. Самият Попов се надяваше, че след края на сезона ще окачи бутонките и ще стане спортен директор на „канарчетата“. През последните два месеца обаче любимецът на бултрасите Неделев вече заел позициите му като играчът с най-голямо влияние пред ръководството.

Ето какво гласи официално съобщение на „канарчетата“: „Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България. Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство. ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него. В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба.“

Очаква се до края на седмицата Ивелин да подпише договор с Локо София. В „Надежда“ треньор е Станислав Генчев, като именно той го доведе в Ботев. На „червено-черните“ предстои мач с Левски и от клуба ще бързат да го уредят.