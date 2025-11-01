Ф инансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отговори на собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски след скандала и прекратеното дерби между двата тима. Мачът бе спрян заради удар с бутилка по вратаря на Ботев Пловдив Даниел Наумов.

След двубоя Филипов заяви, че играчът е с комоцио. Крушарски обаче каза, че Наумов е симулирал.

Филипов обвини собственика на Локомотив, че е заплашил Ботев с Б група, а Крушарски каза, че ще се обедини с всички срещу градския си съперник.

С публикация във Фейсбук Филипов критикува поведението на Крушарски.

Ето какво написа той:

"Коментар относно поведението на Христо Крушарски

След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски.

Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще „направи така, че Ботев да отиде в Б група“.

Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФC и решава кой отбор къде ще играе.

Според него бутилката била ударила вратаря „в рамото“…

Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава!

Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата.

Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист.

Очакваме с решението си БФC най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации.

Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими!

Малко след това Филипов публикува и част от правилника, която според него показва, че Локомотив Пловдив трябва да получи служебна загуба след случая: „Съгласно чл. 24, ал. 12 от Наредбата за първенствата и турнирите, както и чл. 22 и чл. 37 от Дисциплинарния правилник на БФC (сезон 2025/2026), когато мач е прекратен по вина на отбора-домакин — например заради неосигуряване на ред и сигурност, хвърлен предмет, ударил футболист или съдия, — се присъжда служебна загуба с резултат 0:3 за провинилия се отбор.“

Филипов посочва, че в такива случаи има и глоби между 10 000 и 30 000 лв., както и лишаване от домакинство между 1 и 5 срещи. Той дава за пример подобни случаи за Черно море, Локомотив София, Левски и Славия.

„Заключение: Ако е доказано, че инцидентът (в случая хвърлената бутилка и ударът по Наумов) е дошъл от сектор на домакинския отбор, и мачът е бил прекратен заради липса на сигурност и застрашаване на здравето на футболист, БФC има пълно основание да присъди служебна загуба на домакините“, допълни Филипов.