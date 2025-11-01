Крушарски заяви, че Наумов не е ударен в главата и няма как да е с комоцио

С обственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски бе бесен след прекратяването на дербито с Ботев заради ударения с бутилка вратар Даниел Наумов. Според него футболистът на Ботев е симулирал и не е ударен в главата.

"Погледнете го внимателно записа. Удрят го по рамото. Съдията изтърва нещата. Очаквах, че като тук е шефът на съдиите, ще има ред. Локомотив го отнесе заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой в ЦСКА 1948 за същите действия. То се вижда, гледайте. Удря го по рамото. Тези фенове трябва да ги изгонят, да не ги пускат на терена. Полицията чака шест месеца да ми даде кой е хвърлил бомбичката, трябвало да се разследва. Хващаш го за ушите и го изхвърляш", каза Крушарски.

Според него Наумов заслужава червен картон за симулация. Крушарски заяви, че не го интересува обяснението на Ботев, че резервният вратар е много млад.

"Това е симулация. Удря го по рамото. Леко го удари и получил комоцио, Боже мой. Това за втори път ми се случва, това е нагласена работа. Това е симулация за червен картон и нов вратар, какъв е проблемът? Бил на 18 години, ами да си вземат такъв като мен на 69 години да им пази. Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът? Нали искаме да има развитие . . .Ще видите оттук нататък какво става. Няма да се откажем лесно. Не съм от тези, които подвиват колената. Нека се радват, колкото искат. Това е открадната победа. Благодарение на съдията", каза още Крушарски.

Попитан за думите на финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов, който каза, че Крушарски го е заплашил, че ще прати тима му в Б група, собственикът на Локомотив Пловдив отговори: "Да, ще им помогна, ще играя с всички отбори против тях и Ботев ще играе в Б група."