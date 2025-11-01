Ф инансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, заяви, че играчите са искали мачът с Локомотив да се доиграе, но не е имало такава възможност. Дербито на Пловдив бе прекратено в 41-ата минута, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов бе ударен с бутилка, хвърлена от човек от агитката на Локомотив.

Според Филипов Наумов е с комоцио и не е можел да играе.

„Празникът на Пловдив се развали. Не сме доктори. Дани Наумов е бил определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично казаха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболиста. След като титулярът не може да продължи, ние сме с третия вратар като резерва, това мач ли е? Феърплей ли е? Може би 1000 пъти да хвърлят такава бутилка, няма да го уцелят Дани Наумов, но малшанс“, каза Филипов.

Той заяви, че собственикът на Локомотив Христо Крушарски се е заканил да направи така, че Ботев да е във Втора лига.

„Те ми казаха да направим смяна, но аз ги попитах, ако те бяха на мое място, щяха ли да направят? Да вкарат третия си вратар, защото титуляр е бил ударен с бутилка. Това означава да легна. Господин Крушарски ми каза, че щял да направи така, че Ботев да отиде в Б група. Нарича ни проститутки тука в коридора. Няма значение, явно той командва футбола в България. Каза, че ще направи така, че Ботев ще отиде в Б група, окей, нека да го видим.“

Той подчерта, че клубът не иска служебни три точки, но каза, че е нормално мачът да бъде прекратен при ударен с бутилка футболист: "Удариха го с бутилка литър и половина в главата, скулата му още е подута."

Филипов призова феновете да няма подобни изпълнения: „Ще кажа на феновете – малко повече толерантност и спокойствие по трибуните, това трябва да е празник, не предмети. Ако тази бутилка беше стъклена, не дай си Боже, това момче можеше да е убито.“