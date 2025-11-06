М ъжът, който хвърли бутилка с вода и удари по главата вратаря на Ботев Даниел Наумов по време на пловдивдското дерби на 1 ноември, е задържан. Според информация на TrafficNews извършителят е запален фен на "смърфовете" и е с инициали В.К.

Ковачев ще бъде наказан по Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, който урежда „спортно хулиганство“ като административно нарушение. По преценка на полицията Владислав може да лежи до 15 дни в ареста или да положи 140 часа обществено полезен труд. По всякаква вероятност извършителят ще получи забрана да посещава футболни срещи в България и чужбина в срок до 3 години.

Дербито бе прекратено преждевременно в 41-ата минута, след като Наумов бе ударен по главата с хвърлена бутилка от трибуните. Медицински екип констатира комоцио и препоръча участието му в остатъка от мача да не продължи. След отказ от Илиян Филипов срещата да продължи с участието на резервния вратар, това наложи главният съдия да я прекрати.

По-късно БФC излезе с решение за служебна победа, присъдена на Ботев Пловдив с 4:0 спрямо Локомотив. "Черно-белите" получиха и солидна глоба в размер на 25 300 лева, а за Ботев 13 300 лева.