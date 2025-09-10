Н а пресконференцията, на която обясни раздялата между Ботев Пловдив и Ивелин Попов, благодетелят на „канарчетата“ Илиян Филипов разясни и текущото финансово, юридическо и административно състояние на клуба. Филипов нареди и четири приоритета пред „канарчетата“ във финансов аспект, като първи сред тях е заплатите.

„Състоянието продължава да е тежко. Приоритет са ни заплатите, днес платихме за миналия месец. По-рано плащаме заплатите на персонала, който остана. От 178 човека останаха 73 с футболистите. Това е персоналът. След заплатите са осигуровките. 13.5% лихви плащаме. Това за мен са едни откраднати пари, държавата ги взима. За нас всеки лев е ценен, за да няма просрочени лихви. Третият приоритет е големите задължения към контрагенти, международни. Клубове, агенти, футболисти. Имам съмнения, че са подписвани, преди да си тръгне предното ръководство. Постоянно получаваме писма от един адвокат, заплашва, че ще ни съди с ФИФА. Българските контрагенти са четвъртото. Разсрочваме каквото може. За два месеца няма как да се платят 8 милиона лева. За година и половина ще стабилизираме клуба. Плащаме на всички. Ако не бяхме взели клуба, Ботев Пловдив нямаше да започне и в А областна. Другият голям проблем е дела от бивши служители. Имаха много прекратени договори при предишното ръководство. Но по членове, по които им се дължат сериозни обезщетения. Започнаха дела от „големи ботевисти“ – много години са се хранили. Правена е огромна измама с преправяне на документи“, обясни Филипов, давайки и образен пример за 4000 лева заплата, но с фиктивен договор за 4800 лева брутно възнаграждение.

„С всички тези хора ще се видим в съда. Но ние пари така няма да раздаваме, при положение че се чудим къде какво и как да платим“, закани се силният човек на "Колежа".

„Дал съм срок година и половина. Към НАП имаме 0 задължения. Успяваме да си регистрираме бразилците. Нямаме и разсрочени, те са платени на 100 процента. Заплатите са платени днес, на 10 септември, срокът е 20.09. относно задължения от ФИФА – стараем се да плащаме всичко, заради което възникват проблеми. Към Нова година са доста големи. 15-годишен футболист, взет от Виста, се появява договор след 3 години, че на този клуб му дължиш 30% от следващ трансфер. Правени са от предишното ръководство, защото и дваата печата са техни. Има две дела в КАС за Ннади и Траоре – 645 000 евро. Ще ги търсим от тях. Такъв ни е договорът. Те носят солидарна отговорност. Клубът ще си ги търси от тях, свършихме много работа, страшно много. Чета всякакви коментари, нямам социални мрежи, но ми пращат коментари. Заповядайте на стадиона, мястото не е във фейсбуци, инстаграми, социални мрежи. Призовавам да подкрепим момчетата, това са жизненоважни пари“, призова благодетелят Филипов.