Д исциплинарната комисия обяви глобите и наказанията за отбори и футболисти след мачовете от уикенда в родния елит.

Най-солидна е глобата на Локомотив София, който ще трябва да плати 2300 лв. след железничарското дерби срещу Локомотив Пловдив, в което глобата на „смърфовете“ е 1500 лв.

НАКАЗАНИЯ

Даниел Иванов Иванов – Спартак Варна – 1 мач, 250 лв.

Дамян Иванов Йорданов – Спартак Варна – 1 мач, 1000 лв.

Илия Йорданов Юруков – Ботев Враца – 1 мач, 300 лв.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Локомотив гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.