Треньорът на Янтра Емануел Луканов коментира пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата днес с Пирин в Благоевград. Той е на мнение, че момчетата са подготвени и са наясно, че ги очаква тежък мач, но ще дадат всичко от себе си. „Чака ни много сложен мач. Пирин е здрав отбор и няма да е лесно. Те са силни. Със силни индивидуалности и трябва да внимаваме. При нас настроението е добро. Работим добре и съм доволен от момчетата. Те се стараят много и това се вижда всеки ден. Каквото и да се случва настроението е добро. Нямам проблеми с контузени и наказани. Радвам се, че мога да разчитам на всеки. Сега излизаме срещу един много здрав отбор. Знаем какво трябва да направим. Запознати сме с техните силни и слаби страни. Трябва да се възползваме от техните грешки и да ги накажем. Искам да излезем и да се вкопчим в една здрава битка. Момчетата са мотивирани и амбицирани и ще дадат максимума от себе си“, заяви Луканов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

