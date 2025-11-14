Мачът между Янтра и Дунав се явява дербито на Втора лига през този уикенд. Мачът е поредния сериозен тест за момчетата на Емануил Луканов, както и за тези на Георги Чиликов. Домакините от Габрово имат само една победа в последните четири мача за първенство – срещу затъващия Спартак Плевен. Ето какво сподели Луканов преди дуела в събота.

„Мачът се явява един от най-важните за сезона ни ,предвид, че е и домакински.Ние имаме по-голяма нужда от трите точки, защото Дунав натрупа сериозен аванс за Втора лига пред преследвачите. Играят добър футбол, поздравявам Чиликов, но ние сме ги разучили добре и сме готови да им нанесем първата загуба за сезона, имаме много качество в отбора, което ме кара да съм оптимист, ще можем да разчитаме на всички играчи. Искаме да запазим интригата в шампионата и играчите са амбицирани, заради това. Излизаме без напрежение, за да си играем нашата игра“, заяви Луканов пред „Мач Телеграф“.

