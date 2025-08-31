Марек и Петър Колев се разделиха след 10 месеца.

В тородивизионният Марек остана без треньор. Изпълнителният директор на дупничани Милен Лахчев оповести раздялата с Петър Колев в навечерието на домакинството с Миньор Перник утре.

В емблематичния регионален сблъсък Марек ще бъде воден от досегашния помощник Светослав Георгиев.

Петър Колев пое клуба от стадион „Бончук” на пожар в края на октомври 2024-та. С него начело тимът записа 7 поредни победи и 1 равен и стигна до бараж за влизане в Първа лига.

В момента обаче Марек има само 1 успех, последван от 2 равенства и 2 загуби – резултати, които все пак са доста по-добри от тези на Душан Керкез в ЦСКА (4 хикса и 2 поражения).

Фаворит за мястото на Петър Колев изглежда бившият треньор на дупничани Танчо Калпаков, който бе освободен от елитния Монтана.