Я нтра Габрово излезе начело във временното класиране на Втора лига. Тимът вече има с 21 точки, след като победи дубъла на Лудогорец с 1:0 в Габрово. Единственото попадение в срещата реализира познатият герой Мартин Райнов в 54-ата минута. След поражението, дубълът на „орлите“ остава с 4 точки на 16-ата позиция.

Пирин Благоевград спечели по категоричен начин регионалното дерби срещу Беласица Петрич с 3:0 в двубой от 9-ия кръг на Втора лига. Така „орлетата“ събраха 13 точки на сметката си и излязоха на 5-о място във временното класиране, където „комитите“ са последни с 3 точки.

В същото време, Вихрен Сандански надви Хебър с 3:2 и събра 19 точки на 4-ото място, докато пазарджиклии остават с 9 точки на 9-ата позиция.

Резултати от всички мачове от Втора лига, играни по същото време:

Беласица – Пирин Благоевград 0:3

Вихрен Сандански – Хебър 3:2

Спартак Плевен – Марек 2:0

Янтра Габрово – Лудогорец II 1:0