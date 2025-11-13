Ф еновете на Левски са №1 в България. Това показа анализ на „ultras. bg“, който съпостави клубовете по средна посещаемост на мачовете до XV кръг на Първа лига. След 15 изиграни срещи „синята“ агитка е категорично на първо място в класацията, както беше и миналия сезон/

Според конкретните цифри Левски води убедително със средна посещаемост от над 9 300 зрители на мач и общо почти 75 000 души на трибуните досега. Ботев Пловдив е втори с малко над 4 300, следван от ЦСКА с 3 550.

Средната посещаемост за всички стадиони в елита е 2 235 зрители на мач, а общият брой фенове вече надхвърля четвърт милион – 257 080.