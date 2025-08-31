Л евски приключи участието си в европейските клубни турнири и на дневен ред му останаха само битките на вътрешния фронт. Да, като време от годината, в което се случва това – месец август, не е добре и изглежда доста рано. В предишни десетилетия се е случвало в този период „сините“ още да не са стартирали в турнирите. Но сега регламентът е друг, участниците в Европа са много, предварителните кръгове са доста. Затова тези 8 мача, които изиграха момчетата на Хулио Веласкес си бяха един безспорен успех.

По много причини. Първо, защото когато сезонът започна, почти никой не ги очакваше. Второ, Левски бе непоставен дори при първия жребий, в който участваше и нямаше да е изненада ако бе отпаднал още от Апоел Беер Шева. „Сините“ обаче се пребориха и преди всичко с воля, характер и себераздаване успяха да елиминират за втори път в историята си тимът от Израел. Това стана след като първия мач на „Герена“ завърши 0:0. Тук е честно и задължително да отбележим приноса на Светослав Вуцов на реванша в Унгария, където редовното време приключи пак 0:0, а в продълженията се стигна до 1:1.

