О тборът на Ботев Пловдив ще изиграе приятелска среща по време на паузата за мачовете на националните отбори. „Канарчетата“ ще се изправят срещу тима на Берое, който днес остана без старши треньора, след като Виктор Басадре напусна поста си.

Неофициалният мач между Ботев и Берое, известен като Битката на Тракия, ще се състои в Стара Загора на стадион „Трейс Арена“.

Входът за срещата за фенове и журналисти е свободен.

„Ботев Пловдив ще изиграе контрола с Берое в паузата на шампионата. Спарингът ще се състои на 5 септември, петък от 11:00 часа на “Трейс Арена” в Стара Загора. Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти“, обявиха от Ботев Пд.