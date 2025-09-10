Ф инансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов обясни как се е стигнало до раздялата с Ивелин Попов на извънредна пресконференция. Бизнесменът каза, че между двамата не е имало конфликт, а Попов просто е искал титулярно място. Самият ветеран, който вече не е част от "канарчетата", сам е признал, че ще прави проблеми, ако не започва от първата минута, стана ясно още от думите на Филипов.

„Усещах, че има леко напрежение в съблекалнята. Казах, че не деля нито един от футболистите. За мен първо е интересът на Ботев. Има двама лидери, това е вашата работа – да държите съблекалнята. Вашата работа е първо да сте приятели, после да няма противоречия. В един момент Ивелин каза „Искам да бъда титуляр“. А ако не бъде, каза, че ще напусне клуба. Говорихме 10-15 минути, никой не може да гарантира, че някой ще е титуляр. В момента Ботев е на 16-о място с 4 точки – няма право на грешка, всеки мач е финал. Казах му, че гласувам доверие на Николай Киров, и че никой не може да му го гарантира. Каза, че държи да има титулярно място, защото му е последна година. Говорихме 20-ина минути, казахме, че ще му организираме бенефис, подобаващ. Гледах това нещо да не се случи. В понеделник на срещата каза: „Аз се познавам. По-добре за Ботев, ако аз не играя, да разтрогна. Искам вариант да играя“. Казах му, че винаги може да разчита на мен, прегърнах го. Но е негово решение. Ръководството няма как да вземе решение, това е спортно-техническа част. Нито един треньор не може да обещае на някого, че ще е титуляр. Чувствам Ивелин като приятел, благодарих му за всичко, което е направил. Винаги е отворена вратата. Това е относно Ивелин Попов“.

"Още преди това говорих с Ивелин. Каза, че Тошко ще помогне. Не е имало проблем от това, че Неделев дойде. Ивелин е достоен за мен. Момчето каза, че според него ще създаде проблеми, ако не играе. Аз му благодаря за това нещо. Ботев е над неговото лично самочувствие. Имаше дребни проблеми от естеството на това кой да е лидер, кой да е капитан. Никой не е разговарял на Ивелин Попов да му се отнеме лентата. Тошко е капитан, когато Ивелин е на скамейката. Нито аз, нито който и да е се е месил на треньора. Играе този, който се представя най-добре в тренировъчния процес".

„Не знам защо се стигна до това решение. Нито ръководство, нито треньор можеше да направи нещо. Ивелин го разбирам. Това е последната му година. Нормално да иска да покаже за последно на неговите фенове. Говорете и с него, попитайте го. Разбирам го по такъв начин. Ивелин винаги е добре дошъл при нас“.