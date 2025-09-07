Н ационалът Георги Миланов призна, че той и съотборниците му в националния отбор трябва да понесат отговорността за тежките поражения с по 0:3 от Грузия и Испания. „Първите 10–15 минути бяха равностойни, имахме положения, но техният вратар спаси. Ако беше гол, щеше да има повече увереност в нас. Трябва да си поемем отговорността и не можем да се сърдим на никого“, каза Миланов.

Халфът призна трудностите в групата: „Всички знаят класата на отборите, срещу които играем. Дали си млад или стар, когато допуснеш грешка, е неприятно. На моменти ни пада гарда, когато мачът върви в определено русло. Положително от тези загуби няма как да има. Правим всичко възможно, но когато загубиш, не е приятно“, завърши Миланов.

Сътборникът му Росен Божинов добави: „Започнахме добре мача, направихме наши грешки и съм ядосан. Мачът се разви по начин, който ние не искахме. Не мисля, че им дадохме инициативата в началото. Направихме грешка, те се възползваха и вече след това имаха преднина, след което взеха нещата в техни ръце“.

„Не мисля, че има значение дали играем с 4 или 5 човека. Всички излизаме и изпълняваме тактическите указания на треньора. Поуките са, че трябва да пътем по-агресивни и да бъдем концентрирани с топката. Не мисля, че грузинците са по-добър от нас, но с топката се справят доста по-добре“, завърши Росен Божинов.

