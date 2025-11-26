Х алфът на Арсенал Луис Муньос стана най-младият играч, участвал в младежката Шампионска лига на УЕФА. Той направи това на 13-годишна възраст.

Роден през декември 2011-а година, тийнейджърът, на възраст 13 години, 11 месеца и 15 дни, влезе като резерва в мача, в който Арсенал победи Байерн Мюнхен с 4:2. Треньор на баварците е българинът Петър Гайдаров.

По този начин той подобри рекорда на Лиъм Паяс, който игра за Линкълн Ред Импс на 14 години, 3 месеца и 1 ден през септември 2024-а година. Муньос замени Киран Томпсън, който отбеляза втория и третия гол за "артилеристите" в мача, в 85-ата минута.

