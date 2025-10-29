Н ай-важното за един нападател е да вкара топката в мрежата, но последният гол на Джейми Кюртън е малко по-специален. Той стана първият футболист, който се разписва в десетте лиги на английския футбол. В момента 50-годишният нападател е част от Кингс Парк Рейнджърс, който участва в най-долната дивизия на страната. Кюртън се разписа с майсторски изпълнен прехвърлящ удар, за да запише историческото си постижение. „Щях да празнувам по същия начин дори да бях вкарал на „Уембли“ от центъра“, твърди роденият в Бристъл футболист.
