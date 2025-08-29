След като не взе нито един трофей и загуби всички важни мачове, Жозе си тръгна от Фенербахче, който купи автора на оказалия се фатален за него гол.

П ортугалският Бенфика e постигнал принципно споразумение за продажбата на турския национал Керем Актюркоглу на Фенербахче.

Трансферът бе огласен часове след отпадането на комшийския колос в преддверието на Шампионската лига именно от лисабонските „орли”. Гола за победата на Бенфика с 1:0 вкара именно Актюркоглу. Загубата от първия тим, който е водил като старши треньор, насред родната си Португалия пък коства поста на Специалния Жозе Моуриньо при „фенерите”.

Бенфика ще получи 22.5 милиона евро за 26-годишното крило, плюс бонуси, които биха могли да раздуят сумата до 25 милиона евро.

За трансфера е информиран и предният клуб на Актюркоглу – Галатасарай, който е кръвен враг на Фенербахче и има преференции върху правата на играча.