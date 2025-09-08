С елекционерът на Франция Дидие Дешан се опита да успокои страстите между националния отбор и Пари Сен Жермен, след като европейските клубни шампиони побесняха при контузиите на Усман Дембеле и Дезире Дуе. Дембеле, водещият реализатор на ПСЖ през миналия сезон и един от фаворитите за спечелване на Златната топка, ще отсъства между шест и осем седмици. Дуе около месец.

В неделя ПСЖ писа до Френската футболна федерация (FFF), призовавайки за „въвеждане на по-прозрачен и съвместен протокол за координация между клубовете и националните отбори“. ПСЖ, чийто отбор имаше значително съкратена почивка между сезоните, след като стигна до финала на Световното клубно първенство през юли, заяви, че е предоставил на Федерацията на футболните клубове (FFF) „конкретна“ медицинска информация за това какво натоварване могат да издържат играчите им. Според парижани това не е спазено по протокол.

Дешан настоя, че медицинският щаб на френския отбор „е действал много професионално, както прави с всички играчи, като е вземал предвид как се чувства всеки играч. ПСЖ не е наш противник и никога не е бил. Клубовете никога не са били, дори ако интересите ни са в различни посоки, и това е нормално“, каза Дешан. „Бил съм и от другата страна на бариерата. Единственият ни противник е Исландия“, каза Дешан, настоявайки, че винаги има размяна на играчи между неговия отбор и клубовете.

